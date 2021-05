Ecco una bella notizia per chi ha voglia di ascoltare musica che mette il sorriso e dà energia. Lunedì 10 maggio dalle 21 sui social (e non solo) sarà possibile ascoltare e ballare (a casa propria, in sicurezza) il sound di Mitch B., dj producer romagnolo in decisa crescita internazionale. Qualche giorno fa è volato a Nantes, in Bretagna, nel Nord della Francia per celebrare come si deve il compleanno di una realtà musicale con cui collabora da tempo.

Ecco il suo racconto di un'esperienza non comune, in pandemia, un'esperienza senz'altro piacevole: "Ricevo una chiamata da parte del boss di Jango Records, label francese ormai molto conosciuta nel mondo. E' una convocazione per Nantes! Spiega meglio gli chiedo. Si tratta di promuovere la compilation che celebra i 7 anni di Jango Music, che conterrà anche Mitch B. x Zen – 3 AM (MaTo Locos Remix)"

"Il discografico mi spiga che verrà fatta una registrazione video all'interno del Warehouse, locale prestigiosissimo che vanta il 3° posto francese e il 96° mondiale secondo la chart di DJ Mag UK. Eravamo in piena zona rossa, la burocrazia per partire era tantissima (autocertificazioni, tampone 2 giorni prima della partenza e uno da fare in Francia prima del ritorno, quarantena al rientro e altro tampone). Stavo quasi per rifiutare spaventato da tutto questo... ma alla fine ho deciso di partire"

"Mi sono detto: 'sono l'unico dj italiano ad essere stato chiamato, in più una mini vacanzina in questo periodo può aiutare a distrarmi'. Devo dire che ho fatto bene ad accettare: il locale è ancora più bello di quel che pensavo, il soundsystem forse migliore col quale abbia mai lavorato, nel set ho incluso anche tracce in anteprima che usciranno quest'estate... e soprattutto, credetemi, tornare a fare qualcosa in grande, e soprattutto all'estero, ha abbassato, non dico la soglia di attenzione, ma almeno quella di 'timore' che i media ci inculcano ogni giorno".

"A Jango Records ho dei colleghi fantastici. E' una label che vedo molto in crescita. Ricordiamo che hanno pubblicato musica di nomi come Carl Cox, Ron Carroll, David Vendetta, Joachim Garraud, e tanti altri... E già avevo partecipato a loro showcase, ad esempio a quelli all' hotel Pacha di Ibiza e durante l'ADE ad Amsterdam"

Il video della performance di Mitch B. viene trasmesso lunedì 10 maggio alle 21, in live su Gacebook dai canali Jango Records, dalla pagina di Mitch B. Dj , su quella di Alladiscoteca, su House Club Set, e molte altre, oltre ai canali YouTube. La compilation celebrativa dei 7 anni di Jango Music esce invece venerdì 14 per la compilation in uscita su Spotify e Beatport. Contiene circa 80 brani, in un ventaglio di generi che accontentano ogni ascoltatore.



CHI E' MITCH B.

Mitch B. è in console fin dal lontano 1998. E' anche produttore e la sua musica la pubblica su diverse label, tra cui la francese Jango Music e la spagnola Shamkara. Sul palco e in studio spazia soprattutto tra house, deep house ed elettronica balearica. Alessandro Bruno, questo il suo vero nome, è nato nel 1982, vive a Ravenna e da oltre vent'anni fa ballare molti dei più importanti club e dei luoghi di ritrovo di tutta Italia, da Courmayeur ad Agrigento. Miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, in Italia si è esibito spesso al Pineta di Milano Marittima e tra i mille locali a cui ha più spesso regalato il suo sound ecco il BBK Pleasure Beach (Marina di Ravenna), Donna Rosa 38 (Marina di Ravenna), Lido Me Beach (Lido Adriano – RA), Top Club (Rimini), Alto (Cervia RA), Paparazzi (Milano Marittima – RA), Chalet Del Mar (Fano PU), Hierbas (Milano Marittima – RA).

https://www.facebook.com/mitchbdeejay

https://www.instagram.com/mitchbdeejay/