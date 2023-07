Quello che sta accadendo in Italia è spaventoso e si sta espandendo...

Che differenza possono fare pochi mesi. In vista delle elezioni in Italia dello scorso autunno, Giorgia Meloni era da tutti o quasi dipinta come una minaccia. Quest'estate, invece, tutto – dalla sua ammirazione giovanile per Benito Mussolini, ai legami del suo partito con i neofascisti fino alla sua retorica spesso estremista – le è stato perdonato. Lodata per il suo pragmatismo e il suo sostegno all'Ucraina, Giorgia Meloni si è affermata come un'affidabile partner occidentale, centrale sia nei vertici del Gruppo dei 7 che nelle riunioni NATO. La sua visita a Washington, che avrà luogo giovedì, consolida il suo status di membro apprezzato della comunità internazionale.

Ma la confortante narrazione di una sobillatrice populista trasformatasi in pragmatista trascura qualcosa di importante: ciò che sta accadendo in Italia. Il governo di Giorgia Meloni ha passato i suoi primi mesi ad accusare le minoranze di minare la triade Dio, Patria e Famiglia, con gravi conseguenze pratiche per i migranti, le organizzazioni non governative e i genitori dello stesso sesso. Gli sforzi per indebolire la legislazione contro la tortura, riempire il servizio pubblico radiotelevisivo con simpatizzanti e iscritti alla destra e riscrivere la costituzione postbellica dell'Italia per aumentare il potere dell'esecutivo sono altrettanto preoccupanti. Il governo della signora Meloni non è solo primatista, ma ha anche una dura tendenza autoritaria.

Per l'Italia, questo è abbastanza grave. Ma buona parte di quanto ciò possa significare va oltre i suoi confini, mostrando come la destra estrema possa abbattere le barriere storiche insieme alla destra centrista. Alleati della signora Meloni sono già al potere in Polonia, legittimati anche dal loro sostegno all'Ucraina. In Svezia, una coalizione di centro-destra si affida al sostegno dei Democratici di Svezia, un partito nazionalista, per governare. In Finlandia, il Partito dei Finlandesi, contrario all'immigrazione, è andato ancora oltre ed è parte del governo. Sebbene questi partiti, come molti dei loro omologhi europei, avessero un tempo rifiutato l'adesione alla NATO e all'Unione Europea, oggi cercano un posto nelle principali istituzioni euro-atlantiche, trasformandole dall'interno. In questo progetto, la signora Meloni sta agendo da apripista.

Da quando è diventata primo ministro, la signora Meloni ha sicuramente moderato il suo linguaggio. In contesti ufficiali, si sforza di apparire riflessiva e cauta, un atteggiamento facilitato dalla preferenza per le sue dichiarazioni in tv evitando le domande dei giornalisti. Tuttavia, può anche fare affidamento sui colleghi del suo partito, Fratelli d'Italia, che non usano la sua stessa cautela. Prendendo di mira uno dei principali obiettivi del governo, i genitori L.G.B.T.Q., i vertici del partito hanno definito la maternità surrogata un "reato peggiore della pedofilia", sostenendo che le persone gay stiano millantando di avere propri figli mentre sono di altri. La signora Meloni può sembrare distante da tale retorica, suggerendo persino di essere infelice con il suo estremismo. Ma le sue decisioni prese al governo riflettono fanatismo, non cautela. Il governo ha esteso il divieto della surrogazione per criminalizzare le adozioni in altri Paesi ed ha ordinato ai comuni di smettere di registrare come genitori persone dello stesso sesso, lasciando i bambini in una sorta di limbo.

La stessa storia si ripete con l'immigrazione. Il ministro dell'agricoltura, a lungo alleato della signora Meloni e anche suo cognato, è diventato il principale sostenitore della resistenza alla "sostituzione etnica". Sicuramente avversa allo slogan – lo ha usato per opporsi con successo a una proposta di legge del 2017 che avrebbe concesso la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori non residenti – la signora Meloni ha evitato di usare la frase stessa da quando è entrata in carica. Ma la sua richiesta di "nascite, non migranti" esprime lo stesso sentimento e l'opposizione aggressiva all'immigrazione è stata la pietra angolare del suo governo. Una legge approvata ad aprile costringe i richiedenti asilo a vivere nei centri di accoglienza statali mentre le loro domande vengono considerate - un processo che può durare fino a due anni - tutto senza consulenza legale o corsi di lingua italiana. Nelle ultime settimane, la signora Meloni ha guidato un accordo tra l'Unione Europea e la Tunisia, il cui regime autoritario promuove la teoria della sostituzione etnica, per frenare l'immigrazione in cambio di sostegno finanziario.

Come riporta Amnesty International, l'esternalizzazione della repressione non è un fenomeno unico di questo governo: le amministrazioni precedenti hanno stabilito una relazione simile con la Libia e, sotto la pressione italiana, un nuovo patto europeo sull'immigrazione rafforza il diritto degli Stati membri di espellere i richiedenti asilo. Ma in Italia, la linea si sta irrigidendo. A giugno, le autorità hanno sequestrato le navi di due ong che sono state accusate di violare una nuova legge progettata per limitare le loro attività. La legislazione approvata a febbraio vieta alle navi umanitarie di effettuare più di un salvataggio, nonostante i ripetuti casi di mancata risposta delle autorità italiane alle chiamate di soccorso. Il numero di morti per annegamento mentre cercano di attraversare il Mediterraneo supera di solito le 2mila unità all'anno. Le azioni del governo di Meloni garantiscono che queste tragedie continueranno a verificarsi.

Anche i giornalisti sono sotto pressione. Ministri in carica hanno minacciato e, in alcuni casi, avviato una serie di cause per diffamazione contro la stampa italiana, in un evidente tentativo di intimidire i giornalisti non allineati. Anche il servizio pubblico RAI è minacciato, e non solo perché la sua missione per i prossimi cinque anni include tra l'altro la "promozione del tasso di natalità". Dopo le dimissioni del suo amministratore delegato e dei suoi principali giornalisti e conduttori, che hanno parlato di pressioni politiche del nuovo governo, la RAI ora somiglia ad una "tele-Meloni", con una sistematica selezione arbitraria del personale. Il nuovo direttore generale, Giampaolo Rossi, è un tenace sostenitore della Meloni che si è distinto in passato come organizzatore di un festival annuale di Fratelli d'Italia. Dopo la sua nomina, le agenzie di stampa hanno pubblicato numerose sue dichiarazioni anti-immigrazione postate sui social network e un'intervista su una rivista neofascista in cui condannava la "caricatura" antifascista che aleggia sulla vita pubblica.

Ma questa non è solo la sua preoccupazione. Seppellire l'eredità antifascista della Resistenza durante la guerra è di enorme importanza per Fratelli d'Italia, un partito radicato nella grande sconfitta dei loro padri fascisti nel 1945. Come primo ministro, la signora Meloni ha definito la cultura antifascista dell'Italia del dopoguerra come un'ideologia repressiva, responsabile persino dell'omicidio di militanti di destra durante la violenza politica degli anni '70. Non si tratta solo di riscrivere la storia. Anche la Costituzione del dopoguerra, redatta dai partiti che hanno fatto la Resistenza, è pronta per una revisione: i Fratelli d'Italia mirano a creare un capo di governo eletto direttamente e un potere esecutivo più libero da vincoli... l'amministrazione Meloni ha tutte le possibilità di imporre cambiamenti duraturi nell'ordinamento politico.

Nonostante le radici mussoliniane, questo governo non rappresenta un ritorno al passato. Invece, nel galvanizzare la destra all'interno di una politica identitaria e rancorosa, rischia di diventare qualcosa di completamente diverso: il futuro dell'Europa. I conservatori in Gran Bretagna ripetono l'ossessione della signora Meloni per favorire il tasso di natalità rispetto all'immigrazione; politici francesi anti-immigrati come Éric Zemmour citano l'Italia come modello su come "unire le forze della destra"; e persino in Germania, la lunga riluttanza della CDU a considerare alleanze con l'Alternative für Deutschland sta cedendo.

Ma non è detto che ciò accada. Prima delle elezioni della scorsa settimana in Spagna, la signora Meloni ha parlato al suo alleato nazionalista Vox, dichiarando che "è arrivato il momento dei patrioti"; in realtà, il loro consenso elettorale è diminuito e l'alleanza di centrodestra non è riuscita ad ottenere la maggioranza. Tuttavia, Vox è diventato un soggetto stabile della competizione elettorale ed è un alleato stabile dei conservatori. Nonostante il loro crescente successo, tali forze sono state dipinte per anni come outsider ribelli che rappresentano gli elettori per lungo tempo ignorati. La verità più inquietante è che non sono più partiti di protesta, ma sempre più ben accolti nel mondo politico che conta. Come prova, basta guardare a Washington, giovedì.

David Broder per il New York Times del 27 luglio 2023