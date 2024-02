Considerando il numero di casi di dengue denunciati nelle prime settimane del 2024, con un aumento esponenziale in diversi Paesi della Regione delle Americhe, dopo un anno in cui nelle Americhe si è registrato il maggior numero di casi di dengue rispetto agli ultimi decenni, l'Organizzazione Panamericana della Sanità/Organizzazione Mondiale della Sanità (OPS/OMS) ribadisce agli Stati membri l'importanza di intensificare gli sforzi e le azioni per il controllo della zanzara Aedes a Egypti (principale vettore di trasmissione), oltre a proseguire con la sorveglianza, la diagnosi precoce e la trattamento tempestivo dei casi di dengue.

Allo stesso tempo, l'OPS/OMS sottolinea l'importanza di adottare misure essenziali nell'organizzazione della rete dei servizi sanitari per semplificare l'accesso dei pazienti e garantire una gestione efficace, prevenendo complicazioni e decessi legati a questa malattia. È anche importante rafforzare le campagne di sensibilizzazione per aumentare la partecipazione della comunità, ridurre i siti di riproduzione delle zanzare e incoraggiare la richiesta di cure mediche tempestive.

La dengue si trasmette attraverso la puntura di una zanzara infetta. È una malattia che colpisce neonati, bambini piccoli e adulti, con sintomi che vanno dalla febbre lieve alla febbre alta invalidante, con forte mal di testa, dolore dietro gli occhi, dolori muscolari e articolari ed eruzione cutanea. La malattia può anche essere mortale, caratterizzata da shock, difficoltà respiratoria, stato emorragico grave con danni agli organi. La malattia ha un andamento stagionale: la maggior parte dei casi nell'emisfero meridionale si verifica nella prima metà dell'anno, mentre la maggior parte dei casi nell'emisfero settentrionale nella seconda metà. Questo modello corrisponde ai mesi più caldi e piovosi.

Nel 2023, il maggior numero di casi di dengue è stato segnalato nella Regione delle Americhe, con un totale di 4.565.911 casi, tra cui 7.653 (0,17%) casi gravi e 2.340 decessi (tasso di mortalità dello 0,051%). Questa situazione di alta trasmissione si è prolungata fino al 2024, quando sono stati segnalati 673.267 casi di dengue dalla settimana epidemiologica (EW) 1 alla EW 5, di cui 700 gravi (0,1%) e 102 fatali (tasso di mortalità dei casi dello 0,015%). Questa cifra rappresenta un aumento del 157% rispetto allo stesso periodo del 2023 e del 225% rispetto alla media degli ultimi 5 anni.

Dallo studio emerge che l'incidenza globale della dengue è aumentata considerevolmente negli ultimi due decenni, a livello mondiale e nella regione delle Americhe, dove si registra l'80% dei casi a livello mondiale. Il 5 dicembre 2023, l'Organizzazione Panamericana della Sanità/Organizzazione Mondiale della Sanità (Paho/Who) ha emesso un allarme epidemiologico relativo all'aumento dei casi di dengue nella sottoregione dell'Istmo Centroamericano e del Messico, sottolineando sia l'identificazione di sierotipi, principalmente DENV-3, che non circolavano in precedenza in alcune aree da diversi anni, sia la vicinanza con l'inizio della stagione estiva in Sud America.

Nel corso del 2023, sono stati 23 i Paesi e territori che hanno registrato focolai di dengue, casi in eccesso rispetto alla normale aspettativa: Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Grenada, Guadalupa, Guatemala, Honduras, Saint Martin, Giamaica, Martinica, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico, Saint Barthélemy e Suriname. Tra l'EW 1 e l'EW 5 del 2024, i seguenti 11 Paesi e territori hanno registrato aumenti: Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Messico, Paraguay e Perù.