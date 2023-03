Due super ricchi si contendono l'acquisto del Manchester United. L'offerta che dovrebbe far vacillare le resistenze dell'attuale proprietà, la famiglia Glazer, è quella che secondo Sky Sports UK sarà presentata a breve dallo sceicco del Qatar Jassim Bin Hamad Al-Thani, che dovrebbe stabilire un nuovo record nel mondo dello sport, superando quella della famiglia Walton-Penner per l'acquisto dei Broncos nella NFL: 4,65 miliardi di dollari. I Glazer non vorrebbero scendere sotto i 7 miliardi di dollari, ma non è chiaro se lo sceicco qatariota arriverà a tanto.

Ma c'è anche un altro acquirente interessato all'acquisto dello United, il miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe, proprietario del colosso chimico Ineos e del Nizza che milita in Ligue 1, che avrebbe presentato un'offerta superiore ai 6 miliardi di dollari.