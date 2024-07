La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 si terrà come previsto nonostante i sabotaggi registrati questa mattina su alcune delle tratte ad alta velocità delle linee ferrovie francesi.

Intorno alle 4 del mattino diversi atti dolosi concomitanti hanno colpito 3 linee su 4 del Tgv Atlantico, Nord ed Est, ha spiegato in una nota la società ferroviaria francese SNCF. Di conseguenza, diversi treni tra Parigi e Londra sono stati ''annullati'', con ritardi a cascata su buona parte della rete nazionale, che hanno coin volto circa 800mila passeggeri.

La matrice dei sabotaggi? Non ci sono state al momento dichiarazioni ufficiali al riguardo, anche se in passato atti analoghi sono stati imputati a organizzazioni della sinistra extraparlamentare.

La ministra dello Sport Amelie Oudea-Castera ha dichiarato che quanto accaduto è stato un attacco ai Giochi, agli atleti e alle centinaia di migliaia di francesi che per quasi 10 anni si sono adoperati per realizzarli.

In ogni caso, i sabotaggi non impediranno la cerimonia di apertura prevista per questa sera e che durerà per oltre tre ore.

Una cerimonia che, per la prima volta nella storia, non si svolgerà in uno stadio, con gli atleti che sfileranno in barca lungo la Senna, passando accanto ai monumenti storici di Parigi, tra cui la cattedrale di Notre-Dame de Paris e il Louvre. Si prevede che saranno quasi un centinaio le barche incaricate di trasportare i circa 10.500 atleti lungo la Senna.