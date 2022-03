Il progetto della Accademia Discografica Nazionale è quello di creare i protagonisti della scena musicale italiana con i MASTER in

Discografia, Management, Sound Engineering, Skatting, Biodinamica del Suono, Broadcast Radiofonico con la partecipazione di Discografici, Produttori, Manager & Stampa Radio TV, Direttori d'orchestra, Coach e Sound Engineering.

Vogliamo raccontare l'Accademia Discografica Nazionale attraverso l'esperienza vissuta da tutti coloro che hanno deciso di affidare il loro talento alla professionalità del suo staff.

Intervista a Rain Taylor.



Descrivici la tua esperienza in Accademia Come ti sei sentito, cosa hai provato?

Ero molto teso ma allo stesso tempo non vedevo l'ora di salire sul palco.

Come ti ha cambiato o come credi che ti cambierà questo evento? Come mi cambierà non lo so ancora ma sicuramente è stata una grande opportunità e modo per mettersi alla prova.

Tre aggettivi per descrivere la tua musica.Malinconica, atmosferica e cupa.

Se non fossi musicista saresti…Non riesco ad immaginarmi a fare altro.

Quando hai iniziato a suonare/quando hai scritto la prima canzone?Ho iniziato a suonare e cantare a 16 anni, l'anno in cui ho scritto la mia prima canzone.

La tua canzone “biglietto da visita.Attualmente Rose, è quella che più racchiude il mio stile, ma non nego spazio ad un'evoluzione.