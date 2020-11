Noi Per Napoli Show sarà in onda mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 21 su Campania Felix.tv ( ch. 210, 613 o 694).



Quella che vi attende sarà una nuova grande puntata, con grandi ospiti. Olga De Maio soprano e Luca Lupoli tenore, come rappresentanti del mondo della lirica, incontrano ed intervistano: il grande e raffinato attore, cantante, fantasista italiano Gennaro Cannavacciuolo; il Dott. Nino Daniele, intellettuale, scrittore e gentiluomo politico partenopeo; il simpatico, brillante storico rappresentante del teatro partenopeo Giacomo Rizzo; il musicista, cantante versatile, dal timbro caldo timbro vocale, produttore, vocal coach italiano Moreno Delsignore; il dott. Gaetano Bonelli, appassionato e dedito fondatore del Museo di Napoli vera "meraviglia" di Napoli con la Collezione omonima.

Da evidenziare il video appello di Lorella Cuccarini per l’Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus,con lo scopo di sensibilizzare alla raccolta di fondi a favore della ricerca per la sclerosi multipla delle madri.

Una puntata veramente ricca ed entusiasmante, ulteriore testimonianza degli ampi consensi e dell’ audience che il programma, ideato dai due artisti lirici partenopei, stia riscuotendo e sempre di più in crescita costante!

Noi per Napoli Show

Mercoledì 11 novembre 2020 ore 21

Campania Felix Tv

canali 210; 613; 694 del digitale terrestre

