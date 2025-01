Netflix ha ufficialmente confermato che la stagione 3 di *Squid Game* sarà disponibile nel 2025.

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, un teaser trapelato da Netflix Corea ha suggerito il 27 giugno 2025, anche se questa data non è stata confermata ufficialmente. Il primo teaser per la stagione 3 ha introdotto un nuovo personaggio, Chul-su, un ragazzo che è la controparte della famosa bambola Young-hee.

Questa nuova aggiunta suggerisce un altro inquietante colpo di scena nei giochi mortali. Il creatore Hwang Dong-hyuk ha rivelato che la stagione 3 esplorerà come Gi-hun stia affrontando il senso di colpa e il fallimento dopo gli eventi della stagione 2.

Questa profondità emotiva sarà un tema centrale mentre Gi-hun naviga tra le conseguenze della sua ribellione. I sinistri VIP, che scommettono sulla competizione, sono destinati a tornare, portando un nuovo livello di conflitto nella serie.

Alcune voci suggeriscono che Leonardo DiCaprio potrebbe apparire, anche se Netflix ha già negato questa possibilità.