Prosegue l'iniziativa Ri-Party-Amo, promossa da WWF per pulire 20 milioni di mq dalla plastica e ripristinare e tutelare gli ambienti fragili, con i 6 appuntamenti per la pulizia di fondali marini e spiagge organizzati per l'8 giugno, Giornata mondiale degli oceani.

Questo il calendario:



LAVAGNA (GE)

Pulizia fondali ore 10.00 con Massub Diving Center Lavagna

Pulizia spiaggia: meeting point lungomare Durand de la penne Piazza Milano Lavagna ore 10.30. Area spiaggia libera di Lavagna fino al lido Sol Levante.



CAVO (LI), Isola d'Elba

Pulizia fondali ore 9.30 con Sporting Club Cavo Diving

Pulizia spiaggia: meeting point Porto di Cavo ore 9.30. Spiaggia e cala San Bennato, Mocambo, Lo Chalet, Cala delle alghe, Frugoso.



LERICI (SP)

Pulizia fondali ore 9.00 con La Tribù Diving Academy-Lerici

Pulizia spiaggia: meeting point via Meneghetti 24, San Terenzio, Lerici ore 9.00. Area spiaggia e scogliera di San Terenzio.



OSTIA (RM)

Pulizia fondali e recupero reti in superficie ore 7.30 con Diving Blue Marlin-Ostia.



POZZUOLI (NA)

Pulizia fondali ore 13.00 con Centro Sub Pozzuoli

Pulizia spiaggia: meeting point Arenile di Lucrino, sottopasso Ferrovia Cumana ore 9.30. Area spiaggia libera di Lucrino.



ISOLE TREMITI (FG)

Pulizia fondali ore 8.30 con MarlinTremiti-Isole Tremiti

Pulizia spiaggia: meeting point MarlinTremiti Viale Amerigo Vespucci, snc Isole Tremiti ore 9.30. Area spiaggia Cala dei turchi isola di Caprara, ore 15 Cala pietra dei fucili isola di Caprara.





Crediti immagine: Progetto Ri-Party-Amo - Greg Armfield / WWF-UK