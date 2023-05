E' un lavoro frenetico e che non conosce sosta quello di Roger Dj, nome d'arte di Renato Carozzani. In studio come in console, è sempre alla ricerca di un suono nuovo, che faccia emozionare. Infatti, dopo il recente singolo "Dream", il 9 giugno 2023 esce "Mind Control", su Atomika Records, label riconducibile al prolifico universo musicale Jaywork Music Group.

Si tratta di un brano con sonorità deep house, un incisivo cantato femminile di matrice pop, e poi tanto ritmo, tante percussioni che sanno d'estate. Dj e produttore attivo sin dagli anni '80 nel clubbing del Veneto, del Friuli ed anche all'estero, Roger Dj con Jaywork, ampia rete di talenti e label emergenti, ha trovato una famiglia musicale ed artistica vera. Di recente ha detto: "Ognuno oggi ascolta tutto, ha il suo genere preferito e sperimenta. Chi ha le idee migliori di sicuro emerge, anche se quella odierna è una giungla musicale vera". E ancora: "Mi piace dare fiducia ai giovani con idee innovative.

Sono convinto che la musica sia in continuo movimento, e che bisogna sempre dare spazio al nuovo, accostandolo al vecchio". Tra i giovani artisti ne segnala uno solo: "Sono di parte e quindi ti faccio il nome di Simon Vee. E' un ragazzo riservato, soprattutto è di grandissimo talento". E sul futuro dello show biz non ha la sfera di cristallo: "Non sono un veggente, è un bel casino. Ma, pensando al futuro, non possono che venire in mente le cose migliori". Non sarà facile. "La mia speranza è decisamente quella di raggiungere discreti risultati. E' dura, troppi lupi i giro", spiega l'artista. Non sarà facile, ma chi ha la musica dentro continuerà a provarci.

https://www.beatport.com/artist/roger-dj/79710