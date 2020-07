Secondo quanto riportato dal sito TMZ, il figlio di Lisa Marie Presley e nipote di Elvis Presley, Benjamin Keough, si sarebbe suicidato, la scorsa domenica, sparandosi mentre si trovava a Calabasas, circa a 30 km a nord ovest di Los Angeles.

Nato dall'unione con il musicista Danny Keough, anche Benjamin era un musicista come il resto della sua famiglia, mentre sua sorella è l'attrice Riley Keough , che nel corso degli anni ha interpretato diversi film indie e horror, tra cui "The Lodge" del 2019.

Mentre... i suoi nonni erano Elvis e Priscilla Presley.



Della sua carriera da musicista non conosciamo molto, anche se nel 2009 ha firmato un contratto discografico da 5 milioni di dollari. Inoltre, ha partecipato ad un paio di produzioni come attore... a parte questo, di lui non si sa molto di più.

Una delle ultime volte in cui è stato visto con la famiglia è stato in occasione del 40° anniversario della morte di Elvis, durante una veglia a Graceland.

Benjamin Keough aveva solo 27 anni.