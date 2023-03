Ancora un afroamericano ucciso dalla polizia, in questo caso in Virginia.

E' successo in un ospedale psichiatrico a Irvo Otieno, 28enne originario del Kenia, in America sin dall'infanzia.

Otieno è stato ucciso dopo essere stato immobilizzato per 11 minuti da un gruppo composto da dieci persone, sette agenti e tre membri del personale dell'ospedale.

La procura ha rilasciato le immagini registrate dalle telecamere

interne: si vede un uomo in manette condotto nella stanza da sette poliziotti che sembrano spingerlo verso una piccola sedia, ma subito dopo, in seguito a un movimento brusco di Otieno, lo spingono sul pavimento e lo immobilizzano, tenendolo fermo per undici minuti, fino a quando l'uomo non si sente male. Le immagini successive lo mostrano sdraiato, supino, mentre il personale medico prova a rianimarlo, ma inutilmente.

La procuratrice distrettuale della contea di Dinwiddie, Ann CabelBaskervill, ha contestato ai sette agenti e a tre impiegati dell'ospedale l'omicidio preterintenzionale.