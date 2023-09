Thomas Tolin, classe 1973, ama definirsi un Veneto doc.

Adora il prosecco e il buon cibo e non cambierebbe la sua Italia per nessun'altra terra al mondo.

Da piccolino sognava di fare l'attore per anestetizzare quella timidezza discreta tipica di coloro che non hanno ben chiara la strada. Crescendo ha deciso che le maschere non facevano per lui e che il suo nome meritava la luce del giorno non quella artificiale di teatri aperti a pochi. Una luce vera, semplice. Si definisce amante della vita.

Grato della vita e grato alla vita. Sposato con Giulia e papà di Leonardo ed Emma, vive a San Martino di Lupari, nel padovano. Nel 2018 approda al panorama editoriale attraverso il premio letterario nazionale "Prunola", oggi Premio "Giorgione" città di Castelfranco Veneto. È di Thomas l'unica menzione d'onore da parte della giuria di quella edizione nella categoria inediti.

"Quale padre" venne pubblicato da Panda Edizioni e da subito divenne un'opportunità per Thomas di farsi conoscere al grande pubblico. Considerato da molti una penna emozionale per la capacità di dare materia alle emozioni piu intime, di lui si dice che sa arrivare al cuore di ognuno dando un senso ad ogni sfumatura del vissuto umano. Così in "Quale padre" emerge un don Tommaso, il giovane sacerdote protagonista del romanzo, aperto al dono totale di se al mondo.

Un dono che ha radici in scavi profondi dentro il proprio IO più nascosto. Più viscerale. Più difficile da raggiungere. Un IO condizionato anche da scelte non sempre facili. Una tra tutte la "privazione all'amore". A distanza di 5 anni, passando attraverso collaborazioni di carattere giornalistico e sociale ("Caro cancro ti scrivo" progetto onlus per LILT Veneto edizioni Panda ndr ) Thomas rilancia un nuovo progetto editoriale.

La penna di Thomas ha dato voce all'anima di Cristiana Calone, figlia del grande artista Massimo Ranieri, mettendo nero su bianco tutte le sfumature di questa donna che si è riconosciuta con il tempo unica. Unica nel suo essere donna. Madre. Figlia. Amica. Cristiana è stata riconosciuta dal padre all'età di trentasei anni ed, oggi, ha scelto di affidarsi a Thomas per raccontarsi a tutto tondo. Senza riserve. Senza pretese di insegnare nulla a nessuno.

"RICONOSCIUTA" edito Infuga Edizioni dal gruppo De Nigris Editori viene presentato al salone del libro di Torino in maggio 2023 e da allora, entrando nelle case e nei cuori degli italiani, continua a far emozionare grazie al mix perfetto di umiltà e grazia. Thomas ha uno stile di scrittura soave e delicata perché, come disse testualmente lui stesso:" il dolore di Cristiana si è trasformato in forza. Nulla è più dolce della consapevolezza della sofferenza come opportunità per essere migliori".

Con "Riconosciuta" nato dalla collaborazione artistica con Cristiana Calone Thomas si conferma un autore interessante da scoprire tanto per la sua cifra stilistica quanto per la sua innata propensione a cogliere ciò che di umano si intuisce ma che non sempre è facile far emergere "impossibile perdonare gli altri se non perdoniamo prima noi stessi" racconta Cristiana in "RICONOSCIUTA". "Il perdono rende liberi" aggiunge Thomas che ama definirsi in primis libero.

Un autore libero di non aver paura di emozionarsi e che ha fatto delle emozioni il suo biglietto da visita. Una personale carta d'identità.

" ognuno di noi è un essere di luce e nessuno deve perdere la consapevolezza che il buio non è assenza di luce ma una presenza di luce che riposa. Per farsi più chiara. Per scaldare di più coloro che la vita ci fa il dono d'incontrare nel nostro cammino" è solito ripetere a tutti quelli che incontra e che lui definisce "regali preziosi" da parte di una vita che non smette mai di stupirlo.