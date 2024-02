L’esordio della giovane cantante milanese vincitrice del Milano Sing Gala 2023. Un brano pop che parla di rinascita



«LUNA IN 4/4 è un dialogo tra il lupo e la Luna, figure metaforiche come specchio del mio mondo interiore, fatto di buio e di luce, di momenti di paura e bisogno di solitudine, voglia di rinascita e di libertà d’espressione, in contrasto con le regole sociali.”». ARYEL



Un pop ritmato e moderno per l’esordio della giovane Arianna D’Amato in arte ARYEL, dove la luna del titolo rappresenta la metafora della propria rinascita.

Il brano è stato scritto da ARYEL e prodotto da Antonio Condello, mentre il video ufficiale è stato realizzato da Motion Video Production.

ARYEL è vincitrice del premio assoluto della sezionee del premio di miglior voce radiofonica al Milano Sing Gala 2023, il contest ideato e realizzato dall’executive manager Mario Greco con il discografico Mimmo Paganelli presidente di giuria.Arianna Damato, in arte ARYEL, nasce a Milano, classe. È un'artista poliedrica.Fin da molto piccola ha intrapreso lo studio del, canto, danza, e recitazione.Attualmente fa parte di una compagnia teatrale di musical, scrive canzoni dalpop, e ha partecipato a numerosi concorsi ed eventi musicali vincendo anche dei premi.Al Milano Sing Gala 2023 è stata la vincitrice del premio assoluto della sezione cover e del premio di miglior voce radiofonica.

