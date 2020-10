Aumentano di nuovo i tamponi e di conseguenza anche i casi di contagio crescono. Il record odierno è di 24.991 nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte di 198.952 tamponi effettuati, circa 25mila in più di ieri. 12,5 (come ieri) è la percentuale di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati. Il totale dei contagiati è adesso arrivato a 589.766.

Tra le regioni con il maggior numero di casi la Lombardia ne ha registrati 7.558 con 41.260 tamponi effettuati, seguita da Campania (2.761), Piemonte (2.827), Veneto (2.143), Lazio (1.963), Toscana (1.708) ed Emilia-Romagna (1.212).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 276.457 (ieri erano 255.090). Tra i positivi, 1.536 (ieri erano 1.411) sono in cura presso le terapie intensive, 14.981 (ieri 13.955) sono ricoverati con sintomi e 259.940 (ieri erano 239.724) sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 275.404 dai 271.988 di ieri. Oggi sono 205 i nuovi morti, con il totale che sale a 37.905.