Amazon ha lanciato Amazon Echo nel novembre del 2014 e nel nostro Paese è arrivato solo nell'ottobre 2018. Il suo "cervello", diciamo così, è rappresentato da Amazon Alexa, l'assistente vocale che interpretando le richieste vocali ricevute riesce ad interagire con l'uomo.

"Di questi primi 4 anni, il 2022 è stato il più entusiasmante in termini di crescita. Basti pensare che delle oltre 17 miliardi di interazioni effettuate con Alexa dal 2018 ad oggi, ben 8 miliardi sono avvenute solo quest'anno. E sempre nel 2022, secondo l'analisi condotta da Gfk insieme a ServicePlan sui Best Brands 2022, Alexa è rientrata nella classifica Best Product dei 10 marchi più amati dagli italiani".

Così ha dichiarato Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Echo in Italia in occasione del quarto compleanno in cui si festeggia il suo arrivo in Italia.

Amazon Echo è uno smart speaker che, grazie alla connessione WiFi e all'integrazione con Alexa, oltre che far ascoltare musica e radio, è anche un vero e proprio maggiordomo virtuale, controllabile con la voce.

Quest'anno gli italiani hanno utilizzato Alexa per impostare 800 milioni di sveglie e timer, 120 milioni di promemoria e creare 45 milioni di liste della spesa. 135 milioni di volte hanno chiesto all'assistente vocale le previsioni del tempo e 8 milioni di ricette differenti.

A livello regionale, è la Lombardia la prima regione in Italia per utenti attivi, mentre va al Molise il titolo di regione che ha registrato la maggior crescita di consumatori nel 2022, con il +56%. La Campania sceglie l'assistente per la gestione della casa intelligente, con un aumento del 62% di routine rispetto al 2021, mentre è Roma la prima provincia italiana per numero di interazioni. Agrigento quella con la crescita più significativa, pari al +63% anno su anno.