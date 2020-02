Qualche settimana ho approfittato di una interessante offerta per acquistare in preordine lo Xiaomi Fimi Palm (purtroppo non ho fatto in tempo ad approfittare della prima offerta interessantissima e, quindi, ho dovuto spendere qualcosina in più). In ogni caso, oggi il corriere ha finalmente consegnato il pacco ed ora ho fra le mie mani quello che può essere considerato l'unico rivale del DJI Osmo Pocket.

Lo Xiaomi Fimi Palm è una Gimbal Camera, cioè, un piccolo dispositivo portatile che integra una videocamera su un gimbal per avere video sempre ben stabilizzati in ogni occasione.



Ancora non posso dare un giudizio a questo dispositivo perché non l'ho provato in modo approfondito, queste, comunque sono le sue caratteristiche principali: