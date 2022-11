Il sito web farodiroma.it ha pubblicato il 17 Novembre 2022 un articolo di Don Sergio Mercanzin, prete definito impegnato nel dialogo ecumenico con la Chiesa Ortodossa e per questo molto stimato negli ambienti vaticani, che chiede misericordia per il vescovo Emanuel Milingo, scomunicato latae sententiae nel 2006 ed oggi novantaduenne e in non buone condizioni di salute.

Sembra esserci dietro un'operazione di pseudo ricucitura con il tentativo di affossare sempre più la questione dei preti sposati nella Chiesa Cattolica e di preparazione alla gestione delle "risorse Milingo".

Nell'articolo si ricostruisce la vicenda di Milingo (questione diversa dalla causa dei preti sposati e dal loro reinserimento nella Chiesa).

Alcune iniziative di Milingo (in passato sostenuto fino al 2007 anche dal Movimento Internazionale dei Sacerdoti sposati) si erano collocate come tentativo di riforma nella Chiesa della figura sacerdotale. Molte iniziative di Milingo sono state strumentalizzate da alcuni adepti (ed infiltrati) per attaccare di fatto il Movimento di riforma del sacerdozio (propenso con parte della gerarchia cattolica a riammettere nella Chiesa i preti sposati).

La trasformazione del Movimento internazionale dei preti sposati (operata da un gruppetto di "fedelissimi" di Milingo) da "Movimento" ad associazione "Married Priest Now" aveva stravolto già dal 2008 le linee portanti del tentativo di riforma (si era privilegiato l'aspetto di ricerca numerica di "ex preti" da "normalizzare"; Milingo era stato usato per soffocare tutte le istanze di rinnovamento e far apparire la causa dei preti sposati "una barzelletta mediatica"; le istanze tradizionaliste della Chiesa dell'Unificazione del Rev. Moon avevano contribuito notevolmente a danneggiare ulteriormente la questione della "giusta causa dei preti sposati").

L'operazione "don Mercanzin" sembra essere un tentativo maldestro di accaparrarsi il residuo strascico delle potenzialità (anche economiche) di Mons. Milingo.

Come sacerdoti sposati ci dissociamo da tali operazioni. Assicuriamo invece la preghiera per Mons. Milingo e le sue condizioni di salute.





Per maggiori informazioni:

sacerdotisposati.altervista.org

[email protected]