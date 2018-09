Una Moderna Favola Rock: Dal Cuore del Brasile al Cuore Rock Italiano

Il 15 Settembre 2018 esce in digital store, SPIRITO GUERRIERO, il primo lavoro ufficiale degli HANIA, band capitolina di stampo pop rock.

Come nella migliore tradizione rock internazionali, VITO IACOVIELLO (Voce e Anima della band) tramuta le sue esperienze di vita vissuta in musica, le elettrifica insieme al suo mentore e arrangiatore GABRIELE BERTOZZI e da vita a questa scossa emotiva che viene rappresentata dalle 4 tracce del mcd.

Ma questo è solo l’epilogo di una favola che parte da molto lontano.

Il nome della Band “Hania” (che significa Spirito Guerriero) rappresenta appieno la favola vissuta dal Cantante Iacoviello.





“Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente normale. ” (Billy Idol)

Questo progetto cantato in italiano fonde il sound del rock americano con quello inglese.

I testi dei quattro inediti di questo EP raccontano tematiche sociali, attuali e autobiografiche.

AUTORI : Gabriele Bertozzi e Vito Iacoviello.

Gabriele Bertozzi : chitarrista professionista, arrangiatore, compositore, ha calcato numerosi palchi accompagnando artisti di fama nazionale come Mango, Alex Baroni, Loredana Bertè, Ivana Spagna, con i quali ha sviluppato progetti collaborando al fianco di Mogol.

Vito Iacoviello : cantautore italo brasiliano, ha partecipato in diversi contest nazionali come Sala prove rock tv , Heineken jammin festival contest (aggiudicandosi la prima posizione), Joy music live (premiato da Beppe Vessicchio come artista più votato on line). Successivamente è stato ospite all’evento Roma è Moda con il patrocinio del comune di Roma interpretando il medley "Mina diventa Rock" ed ha preso parte (vincendo le selezioni all’HardRockCafè di Firenze) al “Rock in 1000” tenutosi allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, come una delle 250 Lead Voices.