Uno spettacolo sul percorso musicale di uno dei cantautori più importanti e influenti della musica italiana.

De André, la storia è lo spettacolo che promuove la conoscenza del pensiero, dell’opera e della vita di Fabrizio De André, grande cantautore italiano scomparso nel ‘99, sempre presente nella memoria e nella cultura musicale italiana che accompagna intere generazioni. Fabrizio De André è stato uno dei primi a portare la canzone italiana verso la modernità, ha cambiato le regole delle canzoni, ha mescolato la storia e l’intelletto con il canto popolare, il sacro e il profano, la cultura alta e bassa con una libertà di espressione senza pari.

Grazie a un grande interprete, una band eccezionale ed a video esclusivi, questo spettacolo ripercorre quarant’anni di attività artistica di Fabrizio De André, raccontando un’epoca storica e il clima sociale e politico di un periodo, l’atmosfera e il sapore di un mondo e di come un visionario lo abbia attraversato, raccontando magistralmente noi stessi, oggi. La sua storia, la nostra storia.



voce Carlo Costa – synth, minimoog, voce Massimiliano Salani – tastiere, minimoog Felicity Lucchesi – chitarra acustica, nylon, bouzouki, voce Emmanuele Modestino – chitarra elettrica, chitarra acustica, berimbeau, guitalele Giacomo Dell’Immagine – basso Luca Santangeli – flauto Eanda Lutaj – batteria Alessandro Matteucci – direttore Emiliano Galigani – produzione Stage 11.

RADIO DIMENSIONE SUONO SOFT è Radio Partner.



Teatro Leonardo, via Ampère, 1

giovedì/sabato ore 20.30

diritti di prevendita € 1,80 – intero € 25,00 – convenzioni € 20,00 – ridotto Arcobaleno (per chi porta in cassa un oggetto arcobaleno) € 20,00 – Under 30 e Over 65 € 15,00 – scuole di teatro e Università € 15,00 – ridotto DVA € 12,50 – Scuole MTM, Paolo Grassi, Piccolo Teatro € 10,00 – tagliando Esselunga di colore ROSSO.



Info e prenotazioni [email protected] – 02.86.45.45.45

Scarica l’App di MTM Teatro e acquista con un clic

N.B. Oltre a rispettare l’obbligo di Green Pass e mascherina FFP2, MTM Manifatture Teatrali Milanesi – Teatro Litta e Leonardo riserverà agli spettatori che lo richiederanno in fase di prenotazione, un posto a sedere in sala con distanziamento.



_©Angelo Antonio Messina