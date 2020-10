Juventus Football Club comunica che la prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.

E perché la Juventus ha sentito il bisogno di pubblicare questo comunicato?

Perché Juventus-Napoli domenica sera non si giocherà. Il Napoli, nel pomeriggio, si era radunato al San Paolo e stava per recarsi all'aeroporto di Capodichino per prendere il volo per Torino, quando è arrivata la comunicazione delle Asl Napoli 1 e Napoli 2 Nord, con cui si informava alla squadra partenopea che era stata messa in quarantena (isolamento fiduciario a casa per 14 giorni).

La partenza per Torino, pertanto, è stata bloccata. Il motivo è legato al nuovo caso di positività che con gli ultimi test ha rivelato che un nuovo membro della squadra, Elmas, è risultato positivo al coronavirus, dopo gli altri due trovati un paio di giorni fa.

Ironia della sorte, anche la Juventus ha comunicato che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff.

Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo - ha fatto sapere la Juventus - tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo.

Riassumendo, la Juventus, pertanto, domenica può giocare, ma non il Napoli. La situazione è ingarbugliata, perché quanto sta accadendo non è previsto nella procedura Uefa e neppure in quella concordata tra Figc e Governo.

Tutte le possibilità, pertanto, rimangono aperte, dalla vittoria a tavolino, al ricorso del Napoli, al rinvio... mentre sembra improbabile la possibilità che la partita si possa giocare, anche se la Lega nella tarda serata di sabato ha confermato all'agenzia Ansa che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma alle 20.45.