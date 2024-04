I dipendenti piemontesi della multinazionale francese dell’assistenza per anziani, Colisee Italia, trasferiti dalla cooperativa Punto Service, riceveranno come primo step gli aumenti retributivi previsti dal Contratto Cooperative Sociali, così come richiesto dal sindacato autonomo SNALV Confsal lo scorso ottobre (nella misura di 60 euro per il livello C1).

La situazione interessa dieci strutture presenti in Piemonte per un totale di circa 700 lavoratori.

È quanto pattuito tra azienda e Sindacati (SNALV Confsal Piemonte e CUB Sanità Torino), a seguito del lavoro di concertazione svolto negli ultimi mesi.

Colisee Italia si è impegnata a riconoscere gli aumenti di stipendio già dalla mensilità di aprile 2024. Il riconoscimento sarà un anticipo dei futuri scatti retributivi che prevedrà il Contratto Anaste, il cui rinnovo è in fase di trattative.

“Avevamo promesso ai lavoratori fatti e non chiacchiere – dichiara il Segretario regionale SNALV Piemonte R.S.A., Marco Roselli – e un primo tassello è stato raggiunto. Insisteremo con l’azienda per portare a casa anche gli altri punti contenuti nella piattaforma rivendicativa, sia per quanto riguarda il contratto di secondo livello con Colisee Italia, che, sul piano nazionale, per il rinnovo del CCNL Anaste, con ulteriori incontri programmati a partire dal prossimo maggio”.