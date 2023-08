Michele Piagno, barman molecolare friulano autore di diversi libri tra cui "El Señor Mojito. Cinquantuno ricette e alcuni segreti", spesso va in tour in Italia e non solo a far. gustare i suoi cocktail a cinque stelle. Ad esempio, qualche tempo fa è stato protagonista in Croazia, ad un ricevimento organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Fiume. Piagno ha collaborato con chef di fama mondiale, tra cui il rinomato Norbert Niederkofler, e ha sviluppato innovazioni sorprendenti nel campo della mixologia molecolare. Tra le sue creazioni, ecco Glow Sweet & Sour Mix, ovvero diverti cocktail "da discoteca", che diventano fluorescenti sotto la luce ultravioletta.

>Mercoledì 9 agosto Piagno è special guest dietro al bancone del Savage, café, bistrot e sushi di Rimini (viale Regina Margherita 179, Miramare di Rimini - https://www.facebook.com/savagerimini/). Michele Piagno non è solo un barman di livello assoluto, capace di creare cocktail unici. Crede che la sua missione sia prima di tutto quella di far passare serate rilassanti agli ospiti dei locali in cui lavora.

Sorrisi, semplicità e spiegazioni su drink solo a cui ha voglia di ascoltarle. "Barista, barman, bartender… in fondo sono tutti sinonimi. Il nostro lavoro è quello di strappare un sorriso a chi ha lavorato e/o studiato tutto il giorno", spiega Michele Piagno. "I protagonisti in un locale non siamo noi baristi, né i dj, se ci sono: siamo tutti, e sempre, al servizio dei nostri ospiti".



Michele Piagno

La sua esperienza in cucina e pasticceria gli consente di creare drink unici e inusuali. Piagno, ad esempio, ha trasformato gli asparagi in marmellata per utilizzarla nella preparazione di alcuni dei suoi innovativi cocktail. Tra le sue creazioni più celebri, spicca il Mojito all'italiana e mediterraneo, in cui reinventa la ricetta originale con l'uso di ingredienti come basilico, limone e Prosecco. Originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone), Piagno ha già fatto conoscere il suo talento non solo a livello locale, ma anche oltre i confini italiani. Ha lanciato con successo il Barancli Gin, un prodotto friulano che esalta le sue radici e richiama l'attenzione degli amanti della mixologia in tutto il mondo.