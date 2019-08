Entro settembre la proprietà della Sampdoria passerà da Ferrero a Vialli: sarà veramente la volta buona?

Sembra finalmente arrivata in dirittura d'arrivo la vicenda relativa alla vendita della Sampdoria. L'attuale proprietario e presidente, Massimo Ferrero, e Gianluca Vialli, in rappresentanza di CalcioInvest (di cui fanno parte James Dinan ed Alex Knaster), la cordata nata per l'acquisto della Sampdoria, hanno firmato una lettera d'intenti in cui hanno messo nero su bianco l'impegno per trattare il passaggio di proprietà della squadra blucerchiata entro il mese di settembre.

"Holding Max S.r.l., il veicolo di investimento della famiglia Ferrero - come ha dichiarato lo stesso Ferero in una nota inviata all'Ansa - ha firmato una lettera d'intenti con il consorzio CalcioInvest, LLC in relazione all’acquisto di U.C. Sampdoria S.p.A., prestigioso club di serie A.

Ai sensi della lettera di intenti è stata concessa in questa fase a CalcioInvest, LLC l’esclusiva per la prosecuzione della trattativa sino al mese di settembre.

Le parti lavoreranno con il fine auspicato di concludere l’operazione a settembre, una volta che siano preventivamente smarcati i punti ancora non definiti, nonché negoziati e convenuti i testi contrattuali definitivi".