DEEP’N MORNING: da mezzogiorno a mezzanotte è ancora Carnevale!

Si tiene domenica 18 Febbraio presso l’Arenile di Bagnoli il famoso party napulegno che da mezzogiorno a mezzanotte regalerà tanto divertimento a chi vi parteciperà. Protagoniste della nona edizione del Deep’n Morning – Special Edition tre super guest che faranno da cornice alle suggestive atmosfere tipiche del Carnevale Deependence.

Quest’anno il team formato da Lorenzo Bonavolontà (Deependence Rec), Pasquale Scala (Pako S) e Alberto Di Lorenzo, ideatori del marchio DEEPENDENCE, festeggiano dieci anni di successi. DEEPENDENCE è diventata una delle più innovative case discografiche e – tra l’altro – una delle più importanti realtà musicali del Mezzogiorno.

Apollonia

Shonky, Dyed Soundorom e Dan Ghenacia, reduci da un anno di successi che li ha visti protagonisti nelle line up di tutti i major festivals e resident nei due top party della Isla Blanca (Music On, Circoloco), tornano a Napoli in occasione del DEEP’N MORNING -Special Edition – Carnival con un set di 4 ore.

Antonio Annunziata

Classe 1993, si avvicina alla musica dal 2000, affascinato dalla collezione dei vinili del padre da cui prende ispirazione. La curiosità verso i molteplici generi musicali che ascoltava in casa nei suoi primi anni di vita lo fa avvicinare alla musica elettronica, all’house, alla tech-house, alla techno e all’acid, restando comunque legato alla musica che lo ha formato, la disco.

Nel 2016 si esibisce per la prima volta in un party Deependence e dopo poco entra a far parte della crew dei djs resident, suonando nei club più prestigiosi della Campania.

Francesco Gallo aka Marvel

Nasce il 6 gennaio 1986 a Pompei, già da piccolo affascinato dal mondo della musica in tutti i suoi generi, è influenzato particolarmente dai suoni dei primi sintetizzatori degli anni ’80 ed attratto da artisti come Kraftwerk, Jean Michel Jarre, Vangelis.

All’età di 15 anni ha il suo primo contatto con la consolle e da lì la sua esperienza per il djing. Marvel, infatti, inizia a distinguersi per la sua grande personalità nel miscelare e per la sua scelta musicale, che va dall’house all’elettronica alla progressive. Grazie al suo sound inizia ad esibirsi in party organizzati nella sua città; in seguito lui ed alcuni amici danno vita al progetto Deformed Sound. Dal 2010 collabora al progetto “Deependence” partecipando a famosi party italiani come “Deep’n Morning”.

Timelapse

Antonio Del Prete e Pierluigi Velotto si incontrano a Berlino entrambi in cerca di ispirazione. Il destino li ha uniti una notte per caso e da allora decisero di creare questo nuovo progetto dal nome Timelapse. Non passò molto tempo che la loro unione si consolidò con radici profonde, i loro suoni techno con elementi melodici catturarono l’attenzione di etichette come “Liebe de teil” e soprattutto la nota Label di Sasha “Last Night On earth ” .

Con la release Heaven, il successo fu immediato, il loro sound infatti fece subito il giro del mondo suscitando l’interesse da parte di tutti gli addetti ai lavori. Il futuro è luminoso per questi due talenti nati in Italia.

Philipp (Tenax – Fragola – Sunflower)

Con Philipp la club culture non ha segreti né limiti: ne prende il lato più coinvolgente, appassionante ed esaltante e lo riporta in musica. Ormai indispensabile punto di riferimento per la scena di Firenze ed in particolare del Tenax. Philipp ha all’attivo l’organizzazione di numerosi eventi di successo (Fragola’s Night, Sunflower e My House Is Your House, per citarne alcuni) che hanno fatto e stanno facendo la storia del clubbing in toscana. La sua carriera è vasta, e ricca di esperienze nei club e festival più importanti d’Europa. I dj set di Philipp sono l’espressione di una combinazione perfetta tra tecnica, creatività e un’innata capacità di trovare un’empatia con il pubblico. Resident Dj del Tenax dal 2008 ha all’attivo produzioni su alcune label italiane ed ha un passato come speaker radiofonico.

Mind The Gap

Pionieri dell’house music internazionale fin dai primi anni 90, Pako S e Genny G – con più di 20 anni di esperienza collettiva nella scena clubbing – sono i resident Dj del marchio.

MasKera Contest 2018 targato Deep’n Morning

Saranno consegnati 3 premi:

1° premio categoria maschera singola

buono spesa di € 250

offerto da traffic multilab

1° premio categoria maschera di coppia

soggiorno vacanza di 2 notti a francoforte per 2 persone in hotel

2 tickets di ingresso per il time warp che si terra’ a Mannheim il giorno 7 aprile 2018

premio offerto da sdn service

1° premio categoria maschera di gruppo

soggiorno vacanza ad ibiza per 4 persone per 1 settimana

offerto da ibiza-apartments.it

DEEP’N MORNING / DEEPENDENCE

