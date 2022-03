Anche la musica riparte!

Finalmente dopo l'ennesimo periodo di fermo anche la musica fa riaprire le orecchie, e non importa se sia un grande concerto o un piccolo live in un pub , quello che è importante è che a piccoli passi si ritorni alla tanto sperata normalità.

Questo anche grazie a tutti quegli imprenditori che credono nella musica, vettore di comunicazione e di speranza, come il NEGROMALTO PUB di Squinzano in provincia di Lecce.

Un posto dove gustare deliziosi piatti con ottima carne di prima scelta, hamburger, antipasti e primi piatti; ma, il Negromalto non offre solo buon cibo perchè è finalmente ripartito con le serate dedicate alla musica e alle band locali.

Il 4 Marzo dalle ore 22:00 in concerto ci saranno i Lovers, band salentina dalle mille sfumature con la proposta di un repertorio tutto italiano nella migliore scelta del divertentismo anni 80' riarrangiato in un flusso dance no stop!

La Band nata nel Maggio 2021 è composta dalla voce maschile di Marco Merchich, cantautore pugliese, dalla voce femminile di Raissa Del Prete, dal batterista Andrea Pascali e dal bassista Stefano di Lecce.

"In questa pandemia, abbiamo guardato solo al bicchiere mezzo pieno e ci siamo inventati un repertorio di 50 brani no stop riarrangiandoli come se fossimo un dj set vivente, tutto questo non solo per noi stessi ma anche perchè il sorriso della gente che balla e che canta durante i nostri concerti, supera qualsiasi gratificazione" dice la band.

Insomma, è tutto pronto per una serata all'insegna della musica e del divertimento, cosa aspetti? Prenota il tuo posto al Negromalto Pub di Squinzano (LE) .

Buona Musica!