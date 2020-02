Alla luce di quanto sta avvenendo sul territorio nazionale in merito alla diffusione del virus Covid-19 (meglio conosciuto come “Coronavirus”) e viste le disposizioni già messe in atto dalle amministrazioni regionali di Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, oltre alle disposizioni generali del Ministero della Salute, riteniamo opportuno rinviare il congresso in oggetto, al fine di consentire a tutti i nostri colleghi iscritti delle regioni già coinvolte di partecipare serenamente all’evento.

Sarà nostra cura comunicare quanto prima una nuova data entro il 2020, anche alla luce dell’evolversi della situazione nazionale.

Certi della vostra comprensione, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.