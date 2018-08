Amazon rende disponibile anche a Roma la consegna in giornata

Questo mercoledì, Amazon inaugura anche a Roma Consegna Oggi, per la consegna in giornata ai clienti Amazon Prime della capitale, che diventa così la seconda città in Italia dove il servizio è disponibile.

Come funziona? I clienti Amazon Prime hanno ha disposizione più di un milione di articoli pronti per essere consegnati in giornata.

Alla mattina, facendo un acquisto dell'importo di almeno 29 euro, un cliente riceverà il prodotto o i prodotti ordinati tra le 18.30 e le 21:30 del giorno stesso, senza costi aggiuntivi. Tale servizio è disponibile dal lunedì al venerdì.

Nel caso di un ordine al di sotto della soglia dei 29 euro, l'opzione di consegna in giornata sarà comunque disponibile pagando un costo aggiuntivo di 6,99 euro, ma solo per i clienti Prime. Anche per i clienti non Prime, la consegna in giornata è disponibile, pagando però un costo aggiuntivo di 8,99 euro.

«Siamo entusiasti di estendere a tutti i clienti Prime nell’area di Roma la consegna in giornata senza costi aggiuntivi, che si somma ai tanti vantaggi già inclusi nel loro abbonamento, come lo streaming illimitato di film e serie TV o l'archiviazione di foto con Prime Photos, tutti senza costi aggiuntivi - ha dichiarato Lou Santini, Director EU Prime. - Roma si aggiunge così a Milano come seconda città italiana in cui Amazon rende disponibile per i clienti Prime questo servizio di consegna veloce. I clienti possono trovare un’ampia selezione di prodotti disponibili per la consegna in giornata, e ricevere ciò di cui hanno bisogno, o che semplicemente desiderano, entro la sera stessa.»