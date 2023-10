“Un'opportunità per ottimizzare la connettività della regione con le maggiori destinazioni italiane ed europee e contribuire al potenziamento della capacità di interscambio modale delle merci di una delle aree più produttive del Nord Italia”: l’AD di Mercitalia Logistics Sabrina De Filippis ha spiegato l’importanza degli investimenti della società in Lombardia.



Mercitalia Logistics, grande attesi per i nuovi terminal logistici annunciati da Sabrina De Filippis

Sabrina De Filippis ha preso parte al convegno SetteOttavi, organizzato da Confindustria Brescia per fungere da punto di incontro tra istituzione e imprese nel mondo della logistica e dei trasporti. Nel corso dell’importante conferenza, a cui ha presenziato anche il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, l’AD di Mercitalia Logistics ha annunciato una nuova serie di importanti investimenti, per un totale di 3 miliardi di euro. “Gli investimenti costituiscono uno dei pilastri del nostro Piano Industriale, con oltre 3 miliardi di euro dedicati al rinnovo della nostra flotta, alle tecnologie e ai terminali, che rappresentano il cuore pulsante del mondo della logistica.”

In particolare, Mercitalia Logistics ha programmato una serie di importanti iniziative in Lombardia, regione di cui Sabrina De Filippis ha sottolineato la centralità a livello economico e industriale. Nello specifico, il Polo Logistico del Gruppo FS aprirà due nuovi terminal, uno a Segrate (nei dintorni di Milano) e l’altro a Brescia. “In Lombardia siamo concentrati particolarmente sulla realizzazione dei nuovi terminal di Milano e Brescia per oltre 340 mila mq complessivi: un'opportunità per ottimizzare la connettività della regione con le maggiori destinazioni italiane ed europee e contribuire al potenziamento della capacità di interscambio modale delle merci di una delle aree più produttive del Nord Italia.”



Sabrina De Filippis: “Così connetteremo la Lombardia al territorio europeo”

Sabrina De Filippis ha sottolineato l’importanza strategica di connettere la Lombardia alla rete europea TEN-T, operazione in cui l’istituzione dei nuovi terminal giocherà un ruolo determinante. L’AD di Mercitalia Logistics ha rivelato, nel corso del suo intervento, importanti dettagli su costi e tempistiche della loro costruzione: “Attraverso la società TerAlp sono in corso i lavori per oltre 100 milioni di euro nel terminal di Milano Smistamento a Segrate, che contiamo di completare entro il 2026, mentre a Brescia, con un investimento di oltre 60 milioni di euro, prevediamo l'attivazione nel 2028. Connessioni che ci consentiranno di movimentare i flussi delle merci, in linea con lo sviluppo dei corridoi della rete europea TEN-T.”

Particolarmente atteso dalle imprese è il terminal bresciano ‘La Piccola’, che sarà, secondo le anticipazioni, dotato di attrezzature sofisticate che garantiranno altissimi standard di sostenibilità e sicurezza.