Dopo quasi un anno, ecco una nuova produzione discografica firmata Funkatomic, ovvero Claudio Caccini, l'artista italiano che si cela dietro questo progetto. Torna con una cover di un brano dei Kool & the Gang band simbolo della scena funky nel mondo. La canzone scelta da Funkatomic è "Take My Heart (You Can Have It If You Want It)", che è stata completamente risuonata in tutte le sue parti dal produttore romano e cantata dalla splendida voce di Lee Wilson.

"Take My Heart (You Can Have It If You Want It)" è un successo uscito nel lontano 1981, che Funkatomic ha scelto di riproporre rispettando fedelmente la versione originale e dando al contempo una spinta in più alle sonorità. Gli strumenti sono gli stessi, gli arrangiamenti identici e l'interpretazione del cantante impeccabile. Dunque, Funkatomic propone 'semplicemente' sound più fresco e maggior dinamica per rievocare una delle tracce più rappresentative del famoso gruppo… Tutto questo, ovviamente, è semplice solo per l'ascoltatore. Una produzione di questo livello poteva realizzarla solo chi vive di musica e ha recentemente collaborato con artisti del calibro di Francis Hylton, bassista degli Incognito.



La traccia esce in esclusiva il 5 maggio su Traxsource il 5 maggio '23 e dal 22 maggio è disponibile anche in tutti gli altri store musicali.



E' un altro tassello importante per la carriera di un artista davvero poliedrico come Claudio Caccini AKA Funkatomic. Produttore e dj attivo in tutta Europa, è anche pianista, tastierista, compositore, arrangiatore e tecnico del suono. Funkatomic è attivo fin dal 1992 e da allora ha pubblicato ben 100 brani su etichette discografiche di livello assoluto (Sony Music Italy , Universal France, Bmg, Nervous...). Inoltre, da tempo gestisce con successo la sua personal label, WUrecords. In trent'anni di musica ha spesso collaborato con artisti artisti di livello assoluto come Dawn Tallman, cantante che ha spesso interpretato le hit di Bob Sinclar, i celebri Full Intention, Ce Ce Rogers, Double Dee, Derrick McKenzie, il batterista di Jamiroquai e tanti altri.



Funkatomic, Lee Wilson - "Take my Heart (You can have it if you want it")

www.traxsource.com/title/1999590/take-my-heart-you-can-have-it-if-you-want-it