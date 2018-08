Sapri (SA): beccato con mezzo chilo di marijuana, in manette puscher napoletano

Il ragazzo è stato notato sul lungo mare di Sapri nel mentre cedeva alcune dosi di marijuana.



I Carabinieri di Sapri, diretti dal Mar. Magg. Pietro MARINO, la scorsa notte, nel corso di una serie di controlli tesi alla repressione dei reati di larga diffusione ma, soprattutto di spaccio di sostanze stupefacenti, in aumento nelle località turistiche in questo periodo, hanno tratto in arresto un giovane classe 96 residente a Napoli.

Il ragazzo era stato notato sul lungo mare di Sapri nel mentre cedeva alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Sottoposto a controllo, lo stesso, dopo essere risultato in possesso di alcuni grammi di droga, è stato condotto presso l’abitazione ove dimora a Sapri per trascorrere qualche giorno di vacanza.





Qui i militari hanno rinvenuto circa mezzo chilo di marjuana e materiale utile alla sua attività di pusher (bustine, bilancino e dosi già pronte).

M.A. originario di Napoli è stato così tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Potenza.