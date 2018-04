Sony Xperia XZ2 Premium è stato presentato ufficialmente: un top di gamma che ha praticamente tutto quello che serve

Ogni anno i vari produttori svelano i loro top di gamma. Molti organizzano degli eventi dedicati per mostrare tutte le novità dei loro dispositivi e per esaltarne le funzionalità. Tra questi i "più bravi" sono sicuramente Apple e Samsung.

Ci sono dei produttori, però, che lanciano sul mercato dei dispositivi che hanno caratteristiche al top in tutti gli ambiti, ma lo fanno in modo molto più "sfumato".

Tra questi produttori c'è sicuramente Sony che, molto spesso, aggiunge novità interessanti ai propri dispositivi, pur senza pubblicizzarle, tanto che le stesse si ritrovano su dispositivi concorrenti ad un anno di distanza presentate come qualcosa di straordinario.

Ieri l'azienda giapponese ha rilasciato il Sony Xperia XZ2 Premium, un "concentrato di tecnologia", annunciato con un semplice comunicato sul sito ufficiale.

Tra le principali novità del Sony Xperia XZ2, l'utilizzo del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 845, il supporto per il 4K, la sezione audio e video che consente l'acquisizione di contenuti in altissima qualità con la possibilità anche di realizzare video in super slow motion a 960 fps in risoluzione full HD ed il supporto anche per il sistema di navigazione satellitare Galileo.