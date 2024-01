Jose Mourinho, dopo esser stato esonerato dalla guida tecnica della prima squadra, ha salutato i tifosi della Roma via social, ricapitolando la sua avventura in giallorosso con una serie di immagini commentate da un "beeeeelante" Andrea Bocelli che canta "Nelle tue mani (Now We Are Free)" e dalle seguenti parole:

"Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR (Roma, ndr), fratelli, storia, cuore, eternità".

E ora, di corsa in Arabia...