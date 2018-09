Frascati Poesia. Riprendono martedì 9 ottobre alle ore 17, presso il Fondo Librario Giulio Ferroni, in via di Villa Borghese 8 a Frascati, i consueti appuntamenti con Parliamone in quindici minuti.

L'argomento trattato è "il fondamento valoriale della vita".

Cosa è veramente importante per te? Quali sono le parole che solo a pronunciarle, ti danno energia? La rivoluzione psicologica e culturale parte dalla consapevolezza che gli stati d'animo sono una nostra responsabilità.

La Carta di Valori è una bussola che facilità scelte e relazioni dai valori fondanti nascono gli obbiettivi che motivano ad agire a raggiungere il successo. Questi gli argomenti sui quali converseremo con il Prof. Renzo Maggiore.

Info: frascatipoesia@comune.frascati.rm.it