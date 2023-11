La Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4192/2023 del 15 novembre 2023, ha confermato, in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 190/2023 (depositata il 17 ottobre 2023), l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo, per difetto/carenza di interesse ad agire. Quanto innanzi in ragione della legislazione attualmente vigente, ossia ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito. Dunque, fuori dei casi espressamente previsti dal citato comma, non è possibile proporre impugnazione avverso estratto di ruolo. Una inammissibilità, questa in argomento, che rileva, quindi, in punto di rito, e costituisce fattore ostativo ad un esame nel merito della controversia.

Avv. Angelo Ascanio Benevento - Elenco Speciale Enti - Cassazionista - Associato AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani