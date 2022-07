Il 1i8 luglio, l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ha reso noto di aver avviato la fase di valutazione della somministrazione del vaccino anti-Covid Comirnaty, prodotto da Pfizer, anche nei bambini da 6 mesi a 4 anni.

La decisione dell'Ema segue a distganza di un mese quella già presa dall'americana Food and drug administration (Fda) che però, oltre al vaccino a mRna di Pfizer ha dato il via libera, per la stessa classe di età, anche alla sperimentazione del vaccino propdotto da Moderna.