Microsoft ha sollevato il livello di sicurezza di Windows 11, con l'introduzione di una nuova e importante funzionalità di protezione contro il phishing. Questa innovazione mira a proteggere gli utenti da minacce sempre più sofisticate e pericolose, fornendo un'avvertenza di sicurezza quando si copia e incolla la propria password.

Nel suo recente annuncio sul blog ufficiale, Microsoft ha presentato la funzione chiamata "Enhanced Phishing Protection" all'interno di Microsoft Defender SmartScreen. Questo nuovo strumento offre una protezione avanzata per le password utilizzate nei contesti lavorativi o scolastici, prevenendo l'uso non sicuro di queste informazioni su siti web e applicazioni sospette.

La nuova funzione è particolarmente rilevante per coloro che hanno abilitato l'opzione di avviso per la sicurezza di Windows. Agli utenti sarà mostrato un avviso di interfaccia utente quando tentano di copiare e incollare una password che viene considerata non sicura, fornendo un feedback immediato sul livello di sicurezza delle azioni compiute, simile a quanto avviene quando la password viene digitata manualmente.

Microsoft ha sottolineato che questa nuova funzione è stata implementata come misura preventiva per contrastare gli attacchi di phishing e le pratiche di uso non sicuro delle password. Tuttavia, è importante sottolineare che la sua efficacia dipenderà dall'adozione da parte degli utenti, poiché alcuni potrebbero scegliere di disabilitarla.

Con la sempre crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza dei dati personali e professionali, l'introduzione di un avvertimento di sicurezza per la copia delle password in Windows 11 rappresenta un passo significativo verso una maggiore protezione dagli attacchi informatici. Microsoft dimostra così il suo impegno costante nel fornire una piattaforma più sicura e protetta per tutti gli utenti, offrendo loro una difesa in più contro il rischio di phishing e di furto delle informazioni personali. Proteggi te stesso e la tua privacy, scopri questa nuova funzionalità di Windows 11!