Gli autori, Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino lunedi' 20 marzo 2023 alle ore 18.00 presentano il libro "L'Uomo Elastico" a Napoli, nel cuore del Vomero alla libreria " Io Ci Sto" sita in Via Cimarosa 20, Piazzetta Masullo.

Dopo varie presentazioni in giro per l'Italia ed il grande successo al Festival del Cinema di Venezia, l'autore e regista Cossentino e l'attore e personaggio pubblico Nunzio Bellino incontrano il pubblico partenopeo in libreria. Dialogano con gli autori, la scrittrice, la pittricee il giornalista e ufficio stampa della. Sarà esposto in libreria un ritratto di Nunzio Bellino eseguito da Eleonora Del Giudice.

"L'UOMO ELASTICO": IL LIBRO FUMETTO - L'INCIPIT

Ci sono storie che camminano da sole, con un passo lungo, senza fatica, forse per sempre: tutti le conoscono. Sono quelle storie che lasciano il segno e ti fanno versare anche una lacrima e che restano nel cuore. Ogni giorno la natura ci insegna che solo con la diversità può nascere il meraviglioso spettacolo della vita. Ecco l’incipit della storia di Nunzio Bellino, l'”uomo elastico”, affetto da una rara patologia, la Sindrome di Ehlers-Danlos, che colpisce un caso su mille nascite, una storia che ha commosso il mondo. Questo supereroe affronta con coraggio la vita di tutti i giorni, con il peso di una sindrome della quale non si conoscono gli sviluppi futuri, e, pur con l’incertezza del domani, sempre con il sorriso sulle labbra. Dopo il film Elastic Heart (Cuore Elastico) diretto da Giuseppe Cossentino, la commovente storia del ragazzo dalla pelle elastica, amato da grandi e piccini, diventa una storia a fumetti vera, L’uomo elastico. A disegnarla è la matita di Tiziano Riverso. Essa vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulle patologie rare e contro il bullismo, la discriminazione, la violenza e il razzismo…