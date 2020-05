Festival delle Arti V Edizione sul Web Noi per Napoli 2020

1° CLASSIFICATO PREMIO STAMPA

2° CLASSIFICATO PREMIO LIKE DEL PUBBLICO

Raffaele Brio

31 anni, napoletano ma abita in Francia da un anno e mezzo.

Nato a Napoli nel 1989.

Dopo gli studi di ragioneria e l'attività di contabile,non riuscendo a mostrare il meglio di sé tra carte e scartoffie,ha intrapreso il cammino della fotografia.

Sin da bambino la luce del flash ed il sensore fotografico erano una magia per le sue orecchie e felicità per i suoi occhi.

La sua originalità consiste nell'affidare i suoi stati d'animo ad una sapiente fusione di immagini e parole, punto di partenza della sua costante ricerca per lo "scatto perfetto"...

Lavora nella grande distribuzione e tra le passioni vi sono i vini ed i formaggi gustosi!

Non ho mai abbandonato la passione della fotografia e sono sempre a "rubare il momento". Quello nella foto è il Plan d'Eau du Canada, a Beauvais. Questo posto magnifico si trova in Nord di Francia. Ho scattato questa foto perché adoro i paesaggi ma soprattutto i tramonti. Vedendo questo tramonto mi manca "O sole mio" quello di Napoli.