In Australia, un ex assistente all'infanzia di 45 anni è stato accusato di aver abusato sessualmente di 91 bambine tra il 2007 e il 2022 a Brisbane, a Sydney e anche all'estero. La polizia australiana lo accusa di 1.623 crimini, tra cui 136 stupri e 110 atti sessuali con bambini di età inferiore ai dieci anni.

L'uomo avrebbe lavorato in dieci diverse strutture a Brisbane tra il 2007 e il 2013 e tra il 2018 e il 2022, un istituto all'estero nel 2013 e nel 2014 e un centro a Sydney tra il 2014 e il 2017. Avrebbe sempre immortalato gli abusi, per questo gli inquirenti sono convinti di avere identificato tutte le vittime. Alcune sono adesso maggiorenni.

L'arresto dell'ex assistente è a sua volta un tassello di un'indagine sulla pedofilia nel dark web avviata nel 2014. Alcune delle foto trovate nel corso delle indagini erano state scattate in un centro per l'infanzia di Brisbane e questo ha permesso di arrivare all'uomo.

Questo caso è stato descritto dagli inquirenti come uno dei più orribili di presunti abusi sui minori mai registrati in Australia. quel che è ancor più incredibile è che l'uomo avesse sempre superato tutti i test richiesti per lavorare con i bambini, sempre seconldo quanto riportato dalla polizia.