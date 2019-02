È tutta una questione di equilibrio: le opere degli “Eqvilibristi” a La Cascina di Balsamico Bonini San Cesario sul Panaro (MO) – "Abbiamo cercato un perfetto equilibrio tra l’acido e il dolce, tra scorrevolezza e densità, tra l’aroma che assale subito i sensi e il bouquet che indugia a lungo sul palato e nella memoria". Così potete leggere sul sito web di Balsamico Bonini, quando si inizia a parlare di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. L'equilibrio è quindi parte integrante della tradizione millenaria del Balsamico.

Dev'essere per questa ragione che nata l'idea di esporre in acetaia le opere d'arte in equilibrio di Ugo Ferrari, alias "Eqvilibristi". L’equilibrio, dunque, è l’impronta fondamentale nelle sue creazioni, assieme alla cinematica della danza, alle accelerazioni e decelerazioni della musica, ed infine alla poesia, perché l’emozione preannunci la memoria. Salire sopra un piedistallo per oscillare, roteare, danzare, per tentare di cadere, poiché l’equilibrio è errore ed aggiustamento continuo, è movimento, nel corpo e nel pensiero, senza paura e senza aggressività.

L’attrazione così potente che abbiamo nei confronti dei movimenti pieni di armonia è pari al bisogno, profondo e atavico, di capirne i segreti.

Ugo Ferrari nasce a Vignola (MO) nel 1970, ed è prima di tutto musicista e cantautore. La continua sperimentazione musicale lo ha condotto ad approfondire, attraverso una linea di studio originale, gli aspetti più sconosciuti dei processi cognitivi-musicali, arrivando a progettare una metodica per il ripristino dell’"equilibrio ritmico”.

Le opere "Eqvilibristi" saranno esposte a la cascina di Balsamico Bonini fino a fine febbraio: sarà possibile visitare l'esposizione - e l'acetaia - gratuitamente previa prenotazione.

Info e prenotazioni: La Cascina di Balsamico Bonini, Via Olmo 29, 41018 San Cesario sul Panaro (MO). Tel: 059 938 433. Mail: acetaia@balsamicobonini.it. Instagram dell’artista: @eqvilibristi