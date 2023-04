La Guardia Nazionale Aerea è uno dei corpi che costituiscono la Guardia Nazionale del Commonwealth del Massachusetts. La sua sede si trova nella base aerea di Hanscom. Una delle sue unità è la 102.a Intelligence Wing.

E proverrebbero da lì i documenti top secret del Pentagono sulla guerra in Ucraina, diffusi in una chat da uno dei suoi membri, il 21enne Jack Teixeira, anche se tale identità non è ancora chiaro se sia reale o solo fittizia.

La persona identificata come Teixeira, tramite la piattaforma Discord, avrebbe postato i documenti riservati in un gruppo di 20-30 persone denominato "Thug Shaker Central", dove gli appartenenti condividevano la loro passione per armi, meme razzisti e videogames.

I membri del gruppo appartenevano anche ad altri paesi in Europa, Asia e Sud America ed hanno postato i documenti su altri gruppi di Discord in giro per il mondo e da lì sono poi finiti su altri siti, in particolare su account filo-russi di Telegram.

Questa ricostruzione è stata anticipata dal NYT e non ha nulla di ufficiale, con L'FBI che al momento rifiuta di rilasciare qualsiasi dichiarazione. In ogni caso, sembra che il cerchio su chi abbia diffuso i documenti si sia ormai ristretto e l'ufficialità sull'identificazione della talpa potrebbe arrivare già nelle prossime ore.