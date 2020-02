Oggi 12 febbraio a Uomini e donne sarà una puntata bella pepata. Al centro dello studio vedremo Tina Cipollari che se la "prenderà" con Simonetta Epifani per il semplice motivo che non crede che abbia un reale interesse per Marcello... anzi ipotizzerà che il suo interesse sarà di tutta altra natura. Ma vedremo anche gli sviluppi della storia fra la fiorentina Valentina Mangini e il suo corteggiatore Massimiliano.

Infine, parte della puntata sarà anche per Veronica Ursida che vedremo ci sarà un nuovo corteggiatore a farle la corte.