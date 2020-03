Redmi oggi ha presentato due interessanti smartphone di fascia media: Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max. Questi due smartphone potrebbero essere dei veri best-buy, ma soprattutto il primo.

Il Redmi Note 9 Pro ed il Redmi Note 9 Pro Max hanno una scheda tecnica praticamente identica, se non fosse per delle piccole differenze che, però, per alcune persone potrebbero essere importanti e, quindi, potrebbero preferire l'uno o l'altro.

Queste le caratteristiche del Redmi Note 9 Pro:

Display: IPS 6.67″ Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 720G

GPU: Adreno 618

RAM: 4/6GB

Memoria interna: 64/128GB (espandibile fino a 256GB)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS

Fotocamera posteriore: quadrupla fotocamera (48MP, f/1.79, Samsung ISOCELL GM2 + 8MP, grandangolare, FOV 119° + 5MP, sensore per le macro 2cm + 2MP, calcolo della profondità di campo), flash LED

Fotocamera frontale: 16MP

Batteria: 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali laterale, utilizzo nanotecnologia P2i, sensore ad infrarossi, jack audio da 3.5 mm, radio FM