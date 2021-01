Aumentano in Cina le infezioni da Covid-19, in particolar modo nella provincia nord-orientale di Heilongjiang, dove i contagi sono quasi triplicati, e in quella di Hebei. Nelle due provincie, dove sono state confinate 28 milioni di persone, si sono registrati. rispettivamente, 43 e 81 nuovi casi.

Nelle ultime 24 ore, la Cina ha registrato complessivamente 138 nuovi casi di contagio, toccando i massimi da marzo 2020: le infezioni domestiche sono state 124 e quelle importate 14.

Da non dimenticare che tra fine gennaio e inizio febbraio, in base al calendario lunare, in Cina si celebra il Capodanno o Festa della Primavera con centinaia di milioni di persone che colgono quell'occasione per fare delle vacanze e viaggiare. Quest'anno la Festa della Primavera si celebra il 12 febbraio.