L’interessante laboratorio è stato realizzato dalla primaria dell’I.C. S.G. Bosco di Campobello di Licata grazie alla maestra Maria Rita Bonetta e ai suoi alunni.

Tutti i bambini alle prese con la costruzione delle tavolette di argilla sottili quanto basta per poterle incidere e poi, alfabeto dei Sumeri davanti, scrivere incidendo l’argilla i caratteri cuneiformi.

Maria Rita Bonetta è insegnante appassionata e vulcanica, una sorta di “motore perpetuo” che corre sempre al massimo.

“L’importanza della storia, senza scomodare Cicerone con il suo "Historia Mgistra Vitae", è una materia importante nella formazione della cultura in genere e per arrivare con efficacia ai bambini non c’è cosa più bella che farla rivivere con questi laboratori che rimangono bene impressi nella memoria degli alunni”.

“Con gli alunni delle classi quarte, abbiamo cercato di rispettare non solo la scrittura in sé ma anche le i materiali utilizzati all’epoca: argilla modellata dai bambini e come stili/cunei abbiamo utilizzato dei bastoncini di legno. Per i segni ho utilizzato una scheda che riporta la corrispondenza tra il nostro alfabeto e quello dei Sumeri. E alla fine le tavolette pronte e asciutte si portano a casa!”