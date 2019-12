Antonella Bucci fa il bis per Natale lanciando in radio, in tutti gli store e piattaforme digitali i singoli "Feliz Navidad" e “The Game Of Life”. I proventi della vendita dei brani saranno devoluti a PARENT PROJECT aps, l’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne o Becker.



"Feliz Navidad" un grande classico di Natale scritto e portato al successo da José Feliciano vede il featuring del Coro dei bambini delle scuole Maestre Pie Filippini di Sulmona (AQ) diretti da Chrisian Fantone. La canzone è un augurio di un “Felice Natale” e “Felice Anno Nuovo”, cantato in lingua spagnola e nel finale del brano anche in lingua inglese.

"Per me reinterpretare questi classici di Natale è sempre una gioia, i bimbi del coro portano una carica e i musicisti con cui ho preparato i brani mi hanno dato davvero una grande emozione." - commenta Antonella Bucci - "Spero tutti possano avere un piccolo ma felice Natale con le proprie famiglie magari ascoltando questi brani mentre si aprono i doni sotto l'albero. Ma non dimentico chi non aprirà regali e con la mia voce spero di portare loro un momento di serenità".

“The Game Of Life” è stato scritto da Antonella Bucci con Giovanni Ferla che hanno anche curato la produzione artistica. "Ho scritto questo brano insieme ad Antonella Bucci in un periodo fantastico di collaborazione con lei per il progetto di un album di inediti - dice Giovanni Ferla - The game of Life nasce in una sala prove... lei cantava sempre questo ritornello che le ronzava in testa da un po’… alche’ un giorno eravamo in un auto che ci portava ad un live show e le dissi che ero stufo di sentirle canticchiare quel motivetto e che sarei stato in grado di farlo diventare un brano 'vero'… in pratica il brano è nato come una scommessa tra me e lei… una scommessa che abbiamo vinto entrambi perché è nato un inno al gioco della vita con i suoi alti e bassi. Credo che sia uno dei brani più belli a cui io abbia mai lavorato creativamente".



ANTONELLA BUCCI SOSTIENE

PARENT PROJECT aps - Via Pietro de Francisci, 36 - 00165 Roma

www.parentproject.it

Conto corrente postale n. 94255007