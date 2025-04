Il nuovo singolo estratto dall’EP del cantautore romano è un viaggio sensoriale per liberare la mente dal peso dei pensieri

«”Se si pensa” racconta quel momento in cui la testa è piena di pensieri, scadenze, impegni che si accumulano senza sosta. Non è solo la fatica delle cose da fare, ma il peso di una routine che lascia poco spazio per respirare.

Il brano cerca un varco in questo flusso incessante, con il desiderio e la necessità di lasciarsi andare altrove.» Piastra

“Se si pensa” è il secondo singolo estratto dall’album di recente uscita dal titolo “Nuvole animali inesistenti”.

Il brano si fa portavoce del desiderio di liberare la mente dalla routine implacabile della vita, esplorando un viaggio sensoriale che lascia spazio all'ascoltatore per interpretare e trovare il proprio significato. Caratterizzato da immagini surreali e metafore suggestive, non segue una narrativa lineare. Musicalmente, il brano si sviluppa in due parti: la prima, con un arpeggio di chitarra continuo e un ritmo serrato, che culmina in un ritornello più disteso; la seconda introduce una ritmica funk con basso e riff di chitarra, portando il pezzo verso sonorità più fisiche e pulsanti.

La produzione del singolo e dell’intero album è affidata ad Andrea Biagioli e Massimo Giangrande, nome noto nella scena musicale italiana per le sue collaborazioni con artisti come Paolo Benvegnù, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi.

Il brano è stato registrato presso il Bosco Studio di Produzioni dal Bosco, a Pistoia, e mixato da Maurizio Loffredo agli Artigiani Studio di Roma, già noto per il lavoro sul recente album di Brunori Sas, “L’albero delle noci”.

Patrizio Piastra è un musicista, cantautore e produttore noto per il suo lavoro con la band YOUAREHERE, con la quale ha all’attivo diverse produzioni, tra cui l'album “As When the Fall Leaves Trees" (2011), l’EP "Primavera" (Bomba Dischi, 2013), e gli album “Propaganda" (Bomba Dischi, 2015) e “Plus Ultra” (Fresh Yo, 2018), caratterizzati da un mix di sonorità elettroniche e ambient. Con YOUAREHERE, inoltre, si è esibito in numerosi concerti in Italia, tra prestigiosi festival e rinomate venue del panorama indipendente nazionale.

Messa in stand-by l’esperienza con la band, Patrizio vira la sua produzione verso uno stile diametralmente opposto con un approccio acustico e cantautorale che si concretizza con l’EP "Nuvole Animali Inesistenti" (Produzioni dal Bosco, 2025). Il 28 marzo arriva in radio “Se si pensa”, il nuovo singolo estratto dall’album.

Etichetta: Produzioni dal Bosco



CONTATTI E SOCIAL

Facebook

Instagram

YouTube