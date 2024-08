Già venerdì qualche timida pioggia ha interessato le coste ioniche dell'Italia. Una perturbazione che in quella zona si farà un po' più intensa nella giornata di sabato, dove a ovest inizierà a far capolino un fronte temporalesco che nella giornata di domenica regalerà a gran parte dell'Italia pioggia e, soprattutto, fresco con le temperature che scenderanno di botto anche di 10 gradi, decretando una giornata di pausa al caldo estenuante che ci ha finora "regalato" l'anticiclone africano.

Le piogge continueranno ad interessare alcune aree della costa ionica sia lunedì che martedì, mentre da mercoledì di nuovo bel tempo su tutta la penisola con le temperature che saliranno di nuovo, mantenendosi stabili nelle ore più calde della giornata ben oltre i 30 gradi.

Dal trattenerci nel far festa, la solita preoccupazione che ormai accompagna ogni annuncio di perturbazione, per la paura che il maltempo possa essere talmente forte da causare localmente qualche disastro. Speriamo che stavolta non sia così.