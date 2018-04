L’attore, regista, sceneggiatore Serge Toubiana, presidente di UniFrance presenta l’ottava edizione di Rendez Vous

L’attore, regista, sceneggiatore Serge Toubiana, presidente di UniFrance, nella conferenza di presentazione dell’edizione 2018 di Rendez Vous, parla del Cinema Francese e dell’importanza di poterlo far conoscere anche alla platea italiana attraverso un’iniziativa raffinata e preziosa promossa dall’Ambasciata di Francia in Italia e organizzata dall’ente che dallo scorso anno è stato chiamato a dirigere, Rendez Vous, il Festival che ogni anno porta in viaggio il cinema francese in Italia.

Ad essere interessati all'iniziativa, a Roma, il Cinema Nuovo Sacher, la Casa del Cinema e l'Institut Français - Centre Saint-Louis. Oltre alla capitale, gli eventi speciali di Rendez-Vous saranno ospitati dalla Cineteca di Bologna, dal Cinema Vittorio De Seta di Palermo, dal Cinema Massimo di Torino, dall'Anteo Palazzo del Cinema di Milano, dall'Institut Français di Firenze e dall'Institut Français di Napoli.